Sivasspor 2 gün izin yapacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Petrocub’ı deplasmanda mağlup eden DG Sivasspor’da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcuları 2 gün izin verdi.

İHA
23 Temmuz 2021 Cuma, 11:11
Sivasspor 2 gün izin yapacak
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Petrocub’ı Caner Osmanpaşa’nın golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından futbolculara 2 gün izin verildi.
Kırmızı-beyazlı takım 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de Petrocub ile sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıkları için pazar günü kulüp tesislerinde toplanacak ve saat 17.00’de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın ilk idmanına başlayacak.


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