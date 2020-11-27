BAE Devlet Bakanı: ‘Bazı ülkelerle Türkiye karşıtı pozisyon aldık’
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Doğu Akdeniz meselesinde "Yunanistan, Mısır ve Fransa birlikte Türkiye'ye karşı pozisyon aldıklarını" ifade etti.
Gargaş, İtalya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 2020 Akdeniz Diyalogları'ndaki bir oturuma telekonferans aracılığıyla katıldı. 2 moderatörün Türkiye-BAE ilişkileri, İsrail ile normalleşme anlaşması ve Libya meselesi hakkındaki sorularını cevapladı. Enver Gargaş, "Türkiye'nin Arap dünyasının iç işlerine müdahale ettiğini" iddia etti. Gargaş "Mısır, Yunanistan ve Fransa ile çalışarak Türkiye'ye karşı bir pozisyon aldıklarını" ifade etti.
Enver Gargaş, "Türkiye ve İran gibi köklü ülkelerin bölgesel nüfuzuyla baş edebilmek için bazı Arap ülkeleriyle jeostratejik ve geleneksel hiçbir bağ ve çıkarlarının bulunmadığı alanlarda konumlandıklarını" belirtti.
‘TRUMP YÖNETİMİ ÖNEMLİ ROLE ÖNCÜLÜK ETTİ’
ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasına başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın nasıl bir reaksiyon göstereceği sorusuna ise Gargaş, şu yanıtı verdi:
"Barış anlaşmasının gerçekleştirilmesinde Trump yönetimi önemli bir role öncülük etti. Ancak ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden da hemen hızlı bir şekilde anlaşmaya destek verdi. Bizim burada bilmemiz gereken Trump ve Biden'ın siyaseti değil Amerika politikası olduğudur. Bu da bize çok yardım edeceğine benziyor."
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı
- ODTÜ, koronavirüsü havadayken yok eden formülü buldu!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- CHP'li Veli Ağbaba depreme canlı yayında yakalandı
- Gökyüzü mor renge büründü
- SpaceX’in astronotu yörüngeden Dünya’yı görüntüledi
- Ceza yememek için kendisini öyle sözlerle savundu ki...
- Adana'da kan donduran cinayet!
- Akşener Ağlıyorum dedi... Canlı yayında anlattı
- A Spor canlı yayınında skandal hareket!
- Yaşlı adam gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- Akşener'den dikkat çeken Özdağ açıklaması
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
- Gerçek vaka sayıları aşı alımı için açıklandı
- ODTÜ, koronavirüsü havadayken yok eden formülü buldu!
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı