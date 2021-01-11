BAE’den Türkiye ile normalleşme açıklaması

11 Ocak 2021 Pazartesi, 10:31

Türkiye ile normalleşme konusunda Enver Gargaş açıklamada bulundu. BAE merkezli "SkyNews" Televizyonu'na verdiği özel bir röportajın bir kısmında, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Gargaş, "Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına yol açacak herhangi bir sebep söz konusu değildir" dedi.

"Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz" diyen Gargaş şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın Müslüman Kardeşler'in ana destekçisi olmasından vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap (dünyası) ile ilişkiler yörüngesini yeniden düzeltmesinden yanayız."

KATAR İLE NORMALLEŞME

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3 buçuk yıldır Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde bir araya gelmişti. El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.