Bağcılar'da, 23 Nisan kutlamaları yasakken bir okulda ramazan konferansı düzenlendi

Koronavirüs gerekçe gösterilerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yasaklandığı bir günde Bağcılar Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dün online olarak “Ramazanın önemi” başlıklı bir program düzenledi. Okul idarecileri, söz konusu program öncesi hazırladıkları afişi öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp gruplarına atarak öğrenci ve velilere programın duyurulmasını istedi.

Seyhan Avşar
24 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00
Bağcılar'da, 23 Nisan kutlamaları yasakken bir okulda ramazan konferansı düzenlendi
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EğitimSen 9 No’lu Şube Sekreteri İsmail Demir, 23 Nisan günü böyle bir programın yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. “23 Nisan günü, ‘Ramazanın önemi’ başlıklı konferansa öğretmenlere, veli ve öğrencilere katılma çağrısı yapmak 23 Nisan’ın tarihi anlam ve önemini öteleyen bir durum yarattı” diyen İsmail Demir, “Bu uygulama bir haftaya ve son zamanlarda okullarda düzenlenen ‘Kutlu Doğum Haftası’ gibi bir çağrışım yaratmaktadır. Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı ve dünyanın en büyük çocuk bayramında online olarak böyle bir program düzenlenmesi kabul edilemez. İnanç ve din üzerinden çocukların bayramının ikinci plana atmaya kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı. 


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