Bağcılar'da mahalleyi karıştıran iddia: Evi yakmak istediler
Bağcılar'da, iki çocuğu evine davet ederek taciz ettiği iddia edilen A.S., yaşanan olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından evden kaçtı. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri A.S.'nin yaşadığı eve saldırdı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi 1051. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; yaşları 13 ile 15 olan iki çocuk ile yaşadığı eve gelen A.S., çocuklardan birine taciz girişiminde bulundu. Evde bulunan diğer çocuk ise o anları cep telefonu ile kaydetti. Daha sonra kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine A.S., evden hızla uzaklaştı.
Görüntüleri izleyen bir grup mahalleli ise A.S'nin yaşadığı evin önünde toplandı. A.S.'yi evde bulamayan vatandaşlar, kaldığı eve zarar vererek yakmak istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, grubu sakinleştirmek istedi. Mahallelinin sakinleşmemesi üzerine polis, uyarı ateşi açtı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından grup dağıldı.
Öte yandan iki çocuğu taciz ettiği iddia edilen A.S.'nin eşinden boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
"MAHALLE AYAKLANDI"
Mahallede yaşayan vatandaşlardan Kerim Şık, "Mahallemiz, birçok sıkıntıyı gördü ama böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmamıştı. Hepimizin çoluk çocuğu var. 13 ile 15 yaşları arasında, iki erkek çocuğu arabasıyla gezdirip, bir şeyler ikram edip evine götürmüş. Daha sonra bize gelen videolardan sonra mahalle olarak ayaklandık. Emniyetten ricamız, bizden önce bulsunlar. Mahallede görüp, selamlaşıyorduk. Ancak böyle bir şeyi konduramazdık. Bu olay yüzünden tüm dostluklarımızı, arkadaşlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.
"ÇOCUKLARLA BERABER TAKILIRDI"
Mahallede esnaflık yapan İsa Gücel, "Millet, evi yakacaktı. Polisler araya girdi. Hemen hemen 15 yıldır tanıyorduk, mahallenin çocuğuydu. Sürekli bizimle beraberdi. Mahallede herkes tanıyordu ama böyle bir namussuzluk yapacağını bilmiyorduk. Dün akşam burada kıyamet koptu. Onun yüzünden başkalarının canı yanacaktı. Çocuklarla beraber takılırdı" ifadelerini kullandı.
EV BOŞALTILDI
A.S.'nin komşularından Ercan Demirkıran, "Mahalle bundan rahatsızdı. Eve giren çıkan belli değildi. Hep çocuklarla takılıyordu. Çocuklara sigara veriyordu. Eve kadın girip çıktığını da görüyorduk. 4-5 ay önce emniyete şikayet ettim. Polisler gelip baktı, bir şey bulamadılar galiba. Çocuğu taciz etmiş. Videoda her şey açık ve net görünüyor. Eşinden boşanmış, çok mütevazı bir ailesi varmış. 3 tane çocuğu olduğunu öğrendik. Yan komşumdu. Dışarıda görsen, gayet beyefendi bir hali vardı. Polisler evi boşalttı. Eşyalarını aldılar. Belediye ekipleri bugün evi temizleyecekmiş. Kalan eşyaları da çöpe atacaklar. O şahsın yakalanmasını ve gerekenin yapılmasının istiyoruz" diye konuştu.
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