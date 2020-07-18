Bağcılar'da polise silahlı saldırı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 14:16

İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi.

Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı.

Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi.

Hayati tehlikesinin bulunan polis E.G şehit oldu.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Operasyonda S.B, O.I. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerle kullandıkları 2 silah da ele geçirildi. Üçüncü silah ise bir çöp konteynerinde bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bugün saat 14.00’de Bağcılar İlçemiz Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere (75)’ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu (2) Polis Memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli Polis Memuru Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan Polis Memurumuz Yunus Nacar’ın tedavisi devam etmektedir. Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli (S.B) olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheli (O.I) ve (K.A) adlı şahıslar (1) adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli (R.B)’nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Olayda kullanılan (1)’i pompalı tüfek olmak üzere (3) adet silah ele geçirilmiştir. Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz."



