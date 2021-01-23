Bağcılar’da sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı

23 Ocak 2021 Cumartesi, 16:35

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yurttaşların sadece temel ihtiyaçları kapsamında en yakın bakkal, kasap ve manav gibi yerlere yürüyerek gitmesine izin veriliyor.

Ancak Bağcılar’da birçok kişinin kısıtlamayı hiçe saydığı görüldü.

15 Temmuz Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye gelen çok sayıda yurttaş yasağa meydan okuyup boş araziyi doldurdu.

Bazı çocuklar maç yaptı, büyükler topluşekilde sohbet etti. Sosyal mesafe ve maske kurallarının da hiçe sayıldığı alanda yaşananlar tepki çekti.











