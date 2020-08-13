Bağdat yönetimi, Savunma Bakanı Akar’ın ziyaretini iptal ettiğini duyurdu

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan operasyonu sürerken Irak, Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) Erbil’deki Sidekan bölgesinde düzenlediği saldırıda, Irak ordusu mensubu iki üst düzey komutanın öldürüldüğü gerekçesiyle, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bugün Irak’a gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

Irak Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın bakanlığa çağırılarak sert bir protesto notasının iletileceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, SİHA operasyonu “egemenlik ihlali” ve “uluslararası hukuku ihlal eden düşmanca tutum” olarak nitelendirildi.

“Bu tür eylemlerin tekrarı ve Irak topraklarına giren Türk kuvvetlerinin çekilmesine yönelik yapılan taleplere yanıt verilmemesi, iki ülke arasında çeşitli seviyelerdeki işbirliğinin gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Irak, kendi topraklarının bir komşu ülkeye zarar verecek eylemler için kullanılmaması gerektiğini ve aynı zamanda dış güçlerin çatışmalarında kullandıkları bir alan olmayı reddettiğini vurgular” denildi.

2 AYDA 3 KEZ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞIRILDI

Irak ordusu önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak sınır muhafızlarına ait bir araca SİHA saldırısı düzenlediğini, araçtaki iki Irak ordusu mensubu komutan ve şoförün yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

AP ve AFP haber ajansları, saldırının Irak ordusu ile PKK arasında Sidekan bölgesinde son günlerde Irak sınır muhafızlarıyla PKK arasında yaşanan çatışmalar konusunda görüşme yapıldığı alana düzenlendiğini yazmıştı. Saldırıyla ilgili Irak Cumhurbaşkanlığı da bir kınama açıklaması yaptı.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, TSK’nin Irak’ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik düzenlediği “Pençe-Kartal” ve “Pençe-Kaplan” operasyonlarının “Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle haziran ayında iki kez Irak Dışişleri Bakanlığı’na çağırılmıştı. Büyükelçi Yıldız, konuyla ilgili, “Bu davet, öncekiler gibi ‘Irak, ülkesindeki PKK varlığına son verecek adımları atmadığı sürece PKK ile her nerede olursa olsun mücadele etmeye devam edeceğimizi’ vurgulamak için yeni bir vesile oldu” açıklaması yapmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bugün Bağdat ve Erbil’i ziyaret ederek, Irak’taki PKK hedeflerine yönelik operasyonlar ve iki ülke arasında askeri işbirliği konularını görüşmesi bekleniyordu. Irak’a yapacağı ziyaretin iptal edildiğinin duyurulmasının ardından Akar, Azerbaycan’a gitti.