Bağdat’ta ABD üssüne füzeli saldırı iddiası

28 Temmuz 2020 Salı, 21:11

Irak basınında çıkan haberlerde, Bağdat’taki ABD üssünde askeri departmana füzeli saldırı düzenlendiği ileri sürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bağdat’ta dün de ABD askerlerinin kaldığı Taci Askeri Üssü’ne füzeli saldırı düzenlenmiş ve Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi kontrolündeki Spyker Askeri Üssü’nde de iki ayrı patlama meydana geldiği aktarılmıştı.