Bağımsız belediye başkan adayı evinde ölü bulundu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bağımsız belediye başkanı adayı olan Cevdet Güven (56), evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Menteşe'den bağımsız belediye başkan adayı olan emekli imam Cevdet Güven'den, bir süredir haber alamayan yakınları, endişelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Güven'in Karabağlar Yaylası'ndaki evine çilingir yardımıyla girdi. Güven'i yerde hareketsiz gören ekipler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cevdet Güven'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Güven'in cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu
Video Haberler
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Adalet Bakanı Gül: Yargıya kimse parmak sallayamaz
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Erdoğan’ın Macron’a yazdığı mektup basına sızdı
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Cansız bedeni bulunan fenomeninin ölüm nedeni belli oldu