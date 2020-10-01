Bağımsız Maden-İş, Soma’da basın açıklaması yaptı
Soma ve Ermenek’te maaşını ve tazminatlarını alamayan binlerce maden işçisi, dün Soma’da yaptıkları kitlesel basın açıklaması ile haklarının ödenmesi konusunda herhangi bir adım atılmaması halinde 12 Ekim’de yürüyüşe başlanacağını duyurdu.
Daha önce 5 Ekim olarak duyurulan tarihin neden ileriye atıldığını sorduğumuz Bağımsız Maden-İş Başkanı Tahir Çetin, yürüyüş için gerekli ekipmanın hazır olmadığını dile getirdi. Yani madenci hakkını almak için Ankara’ya yürüyecek ama yürüyecek ayakkabısı bile yok...
ÖNCELİK KARARNAME
Öncelikli olarak mağdur edilmiş tüm maden işçilerinin tazminat ödemelerinin ayrım yapılmadan, gerekirse yasal düzenlemeler yapılarak, belki bir kararname ile ödenerek sorunun çözüme kavuşturulması olduğunu dile getiren madenciler, “Uyar işçilerinin TKİ’ye verdikleri dilekçeler sonrası yasal girişimlerde bulunulurken sendikamız hukukçuları tarafından öneri olarak hazırlanan ve CHP ile yapılan görüşmeler sonucu Anayasa Mahkemesi’ne kapsamın genişletilmesine ilişkin başvuru” yapıldığını aktardı.
Sorunun çözümüne yönelik bir gelişme olmaması halinde 12 Ekim 2020 Pazartesi saat 12.00’de Soma’da toplanacak madenciler Ankara yürüyüşüne başlayacak. Bir grup Soma’dan yola çıkınca Ermenek’te yıllardır Özbey ve Uyar ailelerine ait şirketlerce tazminat ve alacakları gasp edilmiş maden işçileri de Konya-Ankara istikametine doğru yürümeye başlayacak. Madenciler, tüm duyarlı kamuoyunu, emekten yana olduğunu söyleyen tüm siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini de dayanışmaya çağırdı.
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