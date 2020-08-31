Bağırsak iltihabının temel sebeplerinden biri anlaşılmış olabilir

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:34

Yeni bir araştırma, hastanın kendi bağışıklık sisteminin yanlış çalışan bir üyesinin (katil T hücresi), hastalığın sebeplerinden biri olabileceğini öne sürüyor. Bu keşif, bağırsak iltihabı ilaçlarında yeni bir hedef sağlayabilir.

Bağırsak iltihabının iki ana tipi; temel olarak kolonu etkileyen ülseratif kolit ve sindirim sisteminin tamamını etkileyebilen Crohn hastalığından oluşuyor. Araştırmacılar günümüzde bağırsak iltihabının, fazla aktif bir bağışıklık sisteminin bağırsaklardaki zararlı bakterilere saldırmasıyla tetiklendiğine inanıyor.

Bağırsak iltihabı için pek çok tedavi bulunsa da, bağırsak iltihabı olan kişilerin yüzde 75 kadarı için uzun vadeli ve etkili bir tedavi bulunmuyor. Bu durum, pek çok hastayı iyi seçeneklerden mahrum bırakıyor.

Kaynak: Popular Science, John Chang/The Conversation