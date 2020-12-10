Başkentgaz Kızılay’a küsmüş!

10 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

TBMM’de kurulan Deprem Komisyonu, dün, dördüncü toplantısını gerçekleştirdi. Komisyonda, uzmanların dinlenilmesine devam edildi. Kızılay Başkanı Kınık, özellikle ABD ve Japonya’da bir afetten sonra 5 gün boyunca hiç yardım gelmeden yurttaşların kendi başına ayakta kalacağına yönelik bir yaklaşım olduğuna işaret ederek, “Bu kültürün toplumumuzda da yaygınlaşması gerek. Devletimiz hizmet odaklı bir devlet olduğu için sorumlulukların büyük bir kısmını devlet kurumları üstüne alıyor ama bu hakkaniyetli değil” dedi.

Görüşmeler sırasında, Başkentgaz’ın, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na, oradan da TÜRGEV’in ABD’de yapımı devam eden öğrenci yurduna aktarıldığı ortaya çıkan 8 milyon dolarlık “şartlı bağış” da isim verilmeden gündeme geldi. Kınık, bu tarz şartlı bağışların binde 5 olduğunu belirtirken, konuya ilişkin “Bağışçı, bizim düzenli bağışçımız. On yıldır, sürekli bütün yardımlarını, bağışlarını Kızılay üzerinden yapan bir değerli bağışçımızdı. Küstü biraz ama” dedi.