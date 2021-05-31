Bağış yapmayan imamları, 'CHP’nin imamı' diyerek fişlediler

Van Tuşba Müftülüğü’nde Diyanet Vakfı’nın Suriye’deki faaliyetleri için zorla para toplandığı, zekat ve fitrelerin Diyanet Vakfı’na verilmesinin zorunlu tutulduğu iddia edildi. Diyanet Vakfı’na bağış yapmayan imam ve müezzinlerin, “CHP’nin imamı” denilerek hedefe konulduğu, listede isimleri sarı renge boyanarak fişlendikleri ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:43
Bağış yapmayan imamları, 'CHP’nin imamı' diyerek fişlediler
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Van Tuşba İlçe Müftülüğü bünyesinde görevli imam ve müezzinlerden, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Suriye’deki faaliyetleri için yönetim baskısıyla para toplandığı, müftülük personelinin zekat ve fitrelerini Türkiye Diyanet Vakfı’na vermeleri konusunda zorunlu tutuldukları iddia edildi.

Diyanet Vakfı’na para aktarmayan imam, müezzin ve Kuran kursu öğreticilerine, “CHP’nin imamı” denilerek baskı yapıldığı, hazırlanan listelerde isimleri sarı renge boyanarak fişlendikleri öne sürüldü.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, zorla bağış toplanması, personele baskı yapılması iddialarıyla ilgili olarak Tuşba İlçe Müftüsü ile Tuşba İlçe Müftülüğü Şube Müdürü hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu.


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