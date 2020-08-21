'Bahçede Yaz Festivali' doğumunun 250'nci yılında Beethoven'ı anıyor

21 Ağustos 2020 Cuma, 15:41

‘Bahçede Yaz Festivali’, 25 Ağustos ve 10 Eylül tarihleri arasında ikinci kez dinleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival bu yıl, doğumunun 250'inci yılında Beethoven’ı anacak ve bu vesileyle Eski Türk müziği bestecisi Dede Efendi’yi de katılımcılara hatırlatacak.

25 Ağustos’ta Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras’ta başlayacak festival, açılışı Can Çakmur'un piyano resitaliyle yapacak.

Festivalin ikinci konseri, Macar klavsen virtüözü Márton Borsányi, İklim Tamkan (klavsen), Senem Demircioğlu (mezzo soprano) ve Mehmet Gökhan Bağcı (keman) ve arkadaşlarının gerçekleştireceği konser olacak. 27 Ağustos’ta yapılacak konser, İstanbul’da ilk kez iki klavsenin aynı anda sahnede bulunduğu bir topluluğun konseri olması bakımından önemli bir yere sahip.

29 Ağustos’ta ise daha önce Bach & Bahar festivalinde akıllarda yer eden bir performans sergilemiş olan Baroque Ensemble Transylvania, Dimitrie Cantemir’in ülkesinden bir barok gecesi sunacak.

BEETHOVEN GECESİ

Festivale Rusya’dan katılacak olan Gagik Makichyan ve Natalia Sokolovskaya, Beethoven viyolonsel piyano sonatlarının yanı sıra klasik müziğin sevilen eserlerini seslendirecekler. Rusya’nın Ulusal Filarmoni Orkestrasının viyolonselciliğini yapmış olan Makichyan ve uluslararası piyano yarışmalarında birincilik ödülleri almış Sokolovskaya 31 Ağustos’ta dinleyicilere Beethoven gecesi yaşatacak.

Münip Utandı ve Türk Sazları Topluluğu, 2 Eylül’de bir Osmanlı-Türk musikisi konseri ile sahnede olacak. Münip Utandı, 3. Selim’den Münir Nurettin’e, şarkılardan saz eserlerine uzanan, bir repertuar ile dinleyiciyle buluşacak.

THE BAROCK MOSCOW ENSEMBLE YENİDEN SAHNEDE

3 Eylül’de ise geçen yıl festivalin kapanış konserinde sahnede olan klavsen, keman, viyolonsel ve barok gitardan oluşan The Barock Moscow Ensemble bu yıl da İstanbul’a dinleyicileriyle buluşacak.

Yine geçen yıl festivalde sahne alan İzmir Barok, 8 Eylül’de izleyiciyi Rönesans’tan Barok döneme bir yolculuğa çıkaracak. Konserde Fux’un Posta Turcica’sından, Telemann’ın Mezettin en Turc eserine, Lully’nin Türk Paşasını Karşılama Marşı’ndan Ali Ufki Bey’in sözlü eserlerine uzanan çok çeşitli bir repertuar sunacak.

Festivalin kapanış konserinde ise Borusan Quartet’ten tanınan kemancı Olgu Kızılay, ödüllü viyolonselci Dorukhan Doruk ve ödüllü piyanist Jerfi Aji tarafından oluşturulan topluluk, Beethoven’ın Archduke Trio’su ve Dvorák’ın Dumky Trio’sunu ve ayrıca Kamran İnce’nin festivalimiz için özel olarak bestelediği Dede Remix’i seslendirecekler.

DÜNYA PRÖMİYERİ

Bir de dünya prömiyerinin olduğu konserde, günümüz klasik müzik dünyasının önemli bestecilerinden Kamran İnce'nin festival için bestelediği "Dede Remix" adlı eser, ilk kez çalınacak.

Festivalin biletleri Biletix’ten temin edilebilecek.