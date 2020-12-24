Bahçeli Akşener'e 'Evine dön' çağrısını yineledi

24 Aralık 2020 Perşembe, 15:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Türkiye'nin en büyük sorunu iç cephesinde açılan gediklerdir. Salgın dünyayı kasıp kavururken, istismarı paravan yapanların, böylesi bir durumda bile iktidar değişimi isteyenlerin ardamarı çatlamıştır. Bakınızı İYİ Parti'ye, CHP'ye, HDP'ye göreceğiniz bu olacaktır. Yıkıcı eleştiri muhalefet değildir, yalana kul köle olmak onurlu bir siyset hiç değildir. Zalimlere el sallayıp bizi görün demek mertlik, adamlık, insanlık değildir. Adamlık ise hiç değildir. El atına binen tez inecektir.

Masa kurma teklifi boştur, gereksizdir. Masalar boştur, isteyenin istediği masaya oturması mümkündür. Niye oturdun diyen yoktur. Oturup fiskos yapsınlar yetmez ise kısır yesinler. Gündemdeki ağırlığını hala koruyan meşhur anayasa taslağını kimler nerede hazırladı. PKK anayasası hazırlanırken CHP İP ve HDP buluşmadı ise tarlada mı karşılaştı!

‘EVİNE DÖN’ ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Evine dön dedik, masa kur demedik. Teklifimiz hala geçerlidir, dön evine bitsin bu çile.

CHP siyaseti kriz siyasetidir. Kılıçdaroğlu'nun iradesi şanzıman dağıtmıştır. Asıl maksadı mdıır, gaf mıdır bilemem. Kılıçdaroğlu'nun geçen grup toplantısındaki sözleri feci bir çakılmadır. Diyor ki, uyuşturucu, insan ticareti yapanlardan vergi alacaksın. Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Kimin aklından ne geçiyorsa diline vuran odur. Biz mücadele edilsin diyoruz, o karaparacılardan vergi alalım diyor. Biz organ mafyasının kafasına balyoz gibi inilsin diyoruz, o vergi diye tutturuyor. Bizim CHP'den farkımız budur.

‘AİHM KARARINI TANIMIYORUZ’

HDP kapatılsın dedik, sözümüzün arkasındayız. Meclis'te terörist istemiyoruz. Biz Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz, bebek katili caniyi görüyoruz. AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu söylüyoruz. Kimse bize masal anlatmasın.”