Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeki makamında aşı oldu

MHP Lideri Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptırdığını açıklayarak o anların fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 11:55
Bahçeli MHP Genel Merkezi'ndeki makamında aşı oldu
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti genel merkezindeki makamında koronavirüs aşısı oldu.

Twitter hesabından aşı olduğu anları paylaşan Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

İşte o kare:




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