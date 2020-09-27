Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin, "Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur." ifadesini kullandı.
Bahçeli, bozgunculuk yapan, uzlaşmaya kapalı duran, sivil ve masumların kanını döken ülkenin Ermenistan olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Artık her şey meydandadır. Güney Kafkasya'da istikrarsızlığın, ilkelliğin, işgal ve istila politikalarının ağırlık merkezi Erivan yönetimidir. Temmuz ayında, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Tovuz istikametinde yaşanan çatışmaların tekrar başlaması hem Türkiye hem de Azerbaycan açısından milli güvenlik tehdididir. Ermenistan saldırganlığı insani, vicdani ve hukuki bütün ilke ve esaslara aykırıdır.
KARABAĞ TÜRK'ÜNDÜR, TÜRK VATANIDIR
MHP'nin, "iki devlet, tek millet" halinde geleceği kucaklayan Türkiye-Azerbaycan arasında var olan tarihi ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmanın hiçbir gücün ve mütecaviz niyetin karşısında geri adım atmayacağı inancında olduğunu vurgulayan Bahçeli, Ermenistan'ın zulmünü ve hunhar suikastlarını lanetledi.
"Kalbimizin soydaşlarımızla birlikte attığını bu vesileyle ilan ediyorum." ifadelerini kullanan Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:
"Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyorum. Karabağ Türk'ündür, Türk vatanıdır. Hiç kimse bu muhkem ve müstesna gerçeği değiştiremeyecektir. Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün müstevli odakları tekraren uyarıyorum, Türk milletinin sabrını test etme yanlışına hiç kimse tevessül etmemelidir. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır."
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