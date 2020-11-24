Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor

24 Kasım 2020 Salı, 10:56

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından bazı özetler şöyle:

ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE EĞİTİM

"Uzaktan eğitim öğretim yoluyla yeni bir dünyanın kapıları hızla açıkmaktadır. Önemli olan buna nasıl ayak uyduracağımız konusunda akıl ve bilgi ile ele almaktır. Bu salgının risk ve tehditlerini bütün yönleri ile kavrayıp avantaja çevirmek için kolları sıvamak zorundayız. Lehine çevirmenin yollarını bulmalıyız. Salgının hepimizi derinden etkilediği bir dönemde öğretmenlerimizin sorunlarını, ülkemizin sorunlarından ayrı tutmamız mümkün değildir. Sorunları çözülmemiş öğretmen, sorunlu öğrenci ve sorunlu eğitim demektir. Yüksek hedefleri gözüne kestirmiş, milletinin refahını ilke edinmiş bir devletin önce öğretmenlerini mutlu etmesi kaçınılmaz zorunluluktur. Dileğimiz atanamayan tek bir öğretmenin kalmamasıdır.

CHP VE İBB'Yİ HEDEF ALDI

Küçük bir virüs dünyayı alarma geçirmiştir. Bulaşma hızı giderek artış göstermiştir. Hayatın akış hızı yavaşlamazsa, gevşemeler yaşanırsa mücadele zorlaşacaktır. Sağlık Bakanlığımız bütün imkanları ile çalışmalarını icra etmektedir. Bu sürece destek vermek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendi sağlığımız ve toplum sağlığı adına zorunluluktur. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Özensizliğin, herkes ve kendimiz açısından maliyeti ileri düzeyde olacaktır. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı açıklamaları dışında hiçbir değerlendirmeye kulak asılmamalı. Vaka ve vefat sayıları ile korku yaratacak, ipe sapa gelmez görüş paylaşanların samimiyetleri tartışmalıdır. İBB'nin vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Siyasi çıkar peşinde koşup devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir anlayıştır. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir. Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJLARI

Cumhur İttifakı ile ilgili akla hayale sığmayan dedikoduları ibretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdağını söyleyenlerden tutun da bu dönüşte MHP'ye yer yok diyenlere kadar pek çok şey söylenmiş. Bazıları da gelişmeler bir rota değişikliğine işaret ediyor diyecek kadar akıl noksanlığını ispat etmiştir. Korkak bir kalem sahibi, "Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'yi harcar, Bahçeli de Recep Tayyip Erdoğan'ı" diyebilecek kadar kendinden geçmiştir. Çünkü bunların canı böyle istiyor. MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı, siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın. Cumhur İttiakı, Türkiye'nin yegane umududur. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları bir bir hayata geçirecektir.

ÇAKICI'YI YİNE SAVUNDU

Tekraren ifade ediyorum, Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Kılıçdaroğlu anlar mı bilemem, ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı'nın bu devlete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir.







