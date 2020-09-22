Bahçeli TTB'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

22 Eylül 2020 Salı, 20:46

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu ve TTB'yi eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nın TTB'yi ziyaret etmesine ilişkin Bahçeli, "TTB’ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. KOVİD-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı" ifalerini kullandı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadığını belirten Bahçeli, "Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum" dedi.

"ANLASA BİLE ANLATAMAZ"

Bahçeli, koronavirüsle mücadeleyi engelleyenin Kılıçdaroğlu olduğunu iddia ederek, "Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz" ifalerine yer verdi.

Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

DAR KADRO: Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, diğer sağlık çalışanlarımızın insanüstü fedakârlıkları dünyevi hiçbir kıymetle mukayese edilemeyecektir. Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak dar bir kadronun mesleki örgütlenmelerini Türkiye’nin aleyhine kullanmalarını da kınıyorum. İnsanlarımızı telaşlandırmak, ortada bir şey yokken felaket çığırtkanlığı yapmak, kusursuz fırtına kapıda diyerek dehşet tablosu çizmek ahlaki olmadığı gibi milli ve vicdani bir tavır da değildir. Bilim insanları umut verir, ufuk çizer, haysiyet ve şefkatle muamele eder.

VİRÜSLE MÜCADELEYİ KÖSTEKLEYEN KILIÇDAROĞLU: Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN TTB ZİYARETİ: Kılıçdaroğlu, bugün TTB’yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: 'Kovid-19'la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor.' Hayatımda duyduğum en saçma söz. TTB’ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. KOVİD-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı!

SAĞLIKÇILARA ŞİDDET: Son olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum."