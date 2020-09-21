Ankara'da saldırıya uğrayan sağlık emekçileri barikat kurarak kendini savundu

21 Eylül 2020 Pazartesi, 22:15

Edinilen bilgiye göre yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetti. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırdı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtardı.

Sağlık personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin olay hakkında bilgi aldığı ve sağlık emekçilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Sağlık çalışanları, canları pahasına hem salgınla hem de şiddete karşı mücadele ediyor. Sağlık çalışanları bu mücadelede Sağlık Bakanlığı ve iktidar tarafından yalnız bırakılıyor” dedi.

MHP Lideri Bahçeli’nin TTB hakkındaki suçlamalarını hatırlatan Emir, “Yalnız bırakılmak yetmiyormuş gibi hekimler bir de iktidar ortağı partinin genel başkanı tarafından tehdit ediliyor. Siz en üst makamlarca hekimleri tehdit ederseniz, kendini bilmez kişiler de bu tehditlerden cesaret alır ve benzer davranışları sergilemeye devam eder. İktidar bir an önce aklını başına almalı ve toplum nezdinde sağlıkçıların itibarını yükseltecek, saygınlığını sağlayacak bir tutum sergilemelidir. Siyasetçiler, hekimleri hedef göstermekten vazgeçmelidir” diye konuştu.

"HASTALARIMI BEDENİMDEN BARİKAT KURARAK, ŞİDDET ORTAMINDAN KORUYACAĞIMA YEMİN EDERİM"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınları sağlıkçılara saldırmasına ilişkin açıklama yaptı. TTB, Hekimlik Andı'na bugün sağlık emekçilerinin yeni bir cümle eklemek zorunda kaldığını bildirdi: "Hastalarımı Acil Resüsitasyon Odası kapısında bedenimden barikat kurarak, şiddet ortamından koruyacağıma yemin ederim."

TTB'den sağlık emekçilerine yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklamada, "Hekimlik Andı'na bugün Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları yeni bir cümle eklemek zorunda kaldı! 'Hastalarımı Acil Resüsitasyon Odası kapısında bedenimden barikat kurarak, şiddet ortamından koruyacağıma yemin ederim" denildi.