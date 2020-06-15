Bahçeli: “Yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır”

15 Haziran 2020 Pazartesi, 18:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Siyasi gündemi değerlendiren Bahçeli, “Irak’ın kuzeyinde bulunan ve bölücü teröristlerin üs olarak kullandığı Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk merkezli terör yuvalarına dün gece yarısından itibaren yapılan askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır. Pençe-Kartal isimli bu harekât sonucunda belirlenmiş 81 hedef imha edilmiştir. Bu vesileyle kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığı, zulüm ve ihanete aman vermeyen milli karakteri taviz ve tavsama göstermeden icra ve ifa edilmektedir. Türk milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemelere göz yummayacak, melun saldırıları alttan almayacaktır. Terörle arasına mesafe koyamayan failleri zor günler beklemektedir. Hiç kimse bedelini ağır şekilde ödeyeceği bir yanlış ve yozlaşmanın figüranı olmamalıdır. Hainler sınır içinde veya sınır ötesinde, alınan güvenlik tedbirlerinin eşgüdümünde adım adım takip ve tespit edilip gecikmeye mahal verilmeden cezalandırılacaklardır” ifadelerini kullandı.



Bahçeli, “ABD’yi saran sokak gösterilerinin kışkırtıcısı ANTİFA’nın PKK/YPG ile irtibat ve çıkar ittifakı, bu ülkeye tutunmuş FETÖ’cülerin yağma ve talan vakalarında boy göstermesi ilaveten herkes için ibretlik bir ders olmalıdır. Terör örgütlerinin iyi-kötü tasnifi yapılamayacaktır. Hain her coğrafyada hain, cani her ülkede canidir. ABD yönetiminin gelişmelerden sonuç çıkarması samimi dileğimizdir. Ülkemiz sağlam bir irade eşliğinde, meşru haklarını ve milli çıkarlarını esas alarak, terörün belini kırma konusunda dirayetli, teröristlerin üredikleri bölgeleri temizleme hususunda son derece azimlidir. Milli bekamız üzerinde kumar oynayanlar, milli güvenliğimizi tartışmaya açanlar, tahriklerle sabır ve tahammül sınırlarını aşanlar elbette Türk milletinin boyun eğmeyen kudretiyle tanışacaklardır” açıklamasını yaptı.



“HDP’LİLERİN YANGINA KÖRÜKLE GİTTİKLERİ ÇOK AÇIKTIR”

HDP'nin başlattığı yürüyüşü de hedef alan Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Teröre yardım ve yataklık yapan, teröristlere güzellemelerle birlikle övgüler yağdıran iki HDP’li militanın milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir dayatma ve provokasyon iklimi vasat bulmuştur. Bugün itibariyle ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP’lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır. Bu terörist komplosunu ‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü’ adıyla maskeleme çabası ise boşuna bir gayret, bir başka ifadeyle hukuk ve ahlak dışı bir tezgahtır. Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir. İç barış ve huzur ortamımızı sabote etmeye, milletimizin birlik ve dirliğini sarsıp sakatlamaya kalkışanlar layık oldukları muamelelere misliyle katlanmak durumunda kalacaklardır. Türkiye’ye terör taktikleriyle istikamet çizilemeyecek, muktedir iradesi tehditlerle çürütülemeyecektir. Yasa dışı yürüyüş ve gösterilerin sonu ve sonucu hiç kuşkusuz Türk adaletinin şaşmayan ve şaibe kaldırmayan hükmüyle muhataplıktır. Yollarda demokrasi arayanlar, Türk yargısının kararına darbe çamuru atanlar önce aziz şehitlerimizin damla damla dökülen kanlarının hesabını vermelidir. 11 Ağustos 2017’de, henüz 15’indeyken şehit edilen Eren Bülbül evladımızın azılı ve aşağılık katiline sahip çıkanların ne demokrasiyi ağızlarına almaya hakları ne de insanım diye ortalıkta gezmeye yüzleri vardır. Demokrasi teröristlerin istismar ve ihanet paravanı olamayacaktır. Asıl darbe Mehmetlerimize, polislerimize, masum insanlarımıza ve kundaktaki emzikli bebeklerimize yapılan hunhar ve şerefsiz saldırılardır. HDP-PKK-FETÖ’yle birlikte kaprisli ve nazlı ortakları darbecidir, suçludur, vatana ve millete karşı ihanet içindedir. Bizim merakımız, milletvekilliği düşen HDP’lilere haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığını iddia eden CHP Genel Başkanı’nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir. KOVİD-19 salgınının tekrar nüksedip artçı vakaların görüldüğü şu günlerde Türkiye’yi içeride ve dışarıda markaja ve makasa almaya çalışanların kirli oyunları inanıyorum ki milli uyanış ve diriliş ruhuyla bozulacaktır.”





“DENETİMSİZ VE DENGESİZ İYİMSERLİĞİN KAZANIMLARIMIZI HEBA EDECEĞİ İYİ BİLİNMELİDİR”

Covid-19’a ilişkin süreci ve vaka sayılarını da değerlendiren Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi bilhassa COVİD-19 salgını münasebetiyle maske, mesafe ve temizlik şartlarına muvafık yeni bir normal hayatın istikrarla tezahür ve temininden yanadır. Unutulmamalıdır ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu kapsamda iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının altına düşmesi, solunum cihazlarına artan ölçüde ihtiyaç duyulması alarm zillerini çalmaktadır. Denetimsiz ve dengesiz iyimserliğin kazanımlarımızı heba edeceği iyi bilinmelidir. Tedbirlerdeki gevşemenin ağır maliyetleri kaçınılmazdır. Dünya Brezilya’yı konuşurken COVİD-19’un Hindistan’da patlaması, Çin’de yeni vakalara rastlanması, ülkemizin yeniden darboğaza savrulma riski üzerinde kafa yorulması gereken başlıca sorun ve sıkıntılardır. Salgına karşı tedbir ve teyakkuz içinde hareket etmek, Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine harfiyen uymak insan ve toplum sağlığının yanında geleceğimiz açısından da mecburiyettir” ifadelerini kullandı.





