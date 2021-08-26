Bahçeli'den 'düzensiz göç' tepkisi: Türk milletinin istikbalini karartamayacak

26 Ağustos 2021 Perşembe, 12:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl dönümü ve Büyük Taaruz’un 99. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; "Ne terör saldırıları ne düzensiz göç akınları, ne de küresel ve bölgesel menfur senaryolar Türk milletinin istikbalini karartamayacak, var oluş azmini kıramayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"HALA AKTİF OLAN BİZANS KOMPLOLARI..."

Malazgirt Zaferi’nden tam 851 yıl sonra, yani 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz vatanı kurtaran bir meydan okuma, Sultan Alparslan’ın ve kahraman askerlerinin emanetini muhafazaya yeminli bir iradenin tecellisidir. 950 yıl önce vatan yapılan kutlu topraklarımız, 99 yıl önce fetih anlayışıyla mündemiç taarruz hamlesiyle Bizans tortularından ayıklanmış, milli devletin temelleri kazılmıştır.

Hem Sultan Alparslan’a hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e milletimizin rahmet niyazlarıyla birlikte şükran duyguları hiçbir zaman eksilmeyecektir. Vatan kuran, vatan kurtaran muhterem büyüklerimize vefa borcumuzu emanetlerini, yani namus timsali gördüğümüz Türk vatanını koruyarak bir nebze de olsa ödemek mümkündür.

Bizans artıkları faal olsa da zalimlerin husumet kalemiyle yazılan zulüm fermanı coğrafyaları karışıklığa sevk edip kana bulasa da, Türk milleti mukavemet ve mücadelesiyle hiçbir namert eli vatanına değdirmeyecektir. Vatan mukadderatımız olduğu gibi aynı zamanda mukaddesat hazinemizdir. Hala aktif olan Bizans komplolarına karşı dikkat ve uyanık olmak en başta gelen sorumluluğumuzdur.

"NE TERÖR SALDIRILARI NE DÜZENSİZ GÖÇ AKINLARI"

Malazgirt’in, Büyük Taarruz’un, Dumlupınar’ın rövanşını almak, tarihi hesaplaşmaları tekraren görmek için fırsat kollayan husumet ve hıyanet cephesine karşı asla taviz verilmeyecektir. Vatan bir kez bulunmuş, asla kaybedilmeyecektir. Bunun aksini düşünenler karşılarında yüz yıllar içinde Malazgirt’ten Kocatepe’ye uzanan kökleşmiş ve çelikleşmiş kahramanlık surunu bulacaklardır.

Ne terör saldırıları ne düzensiz göç akınları, ne de küresel ve bölgesel menfur senaryolar Türk milletinin istikbalini karartamayacak, var oluş azmini kıramayacaktır.

İrademiz Sultan Alparslan’ın iradesidir. İlhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istiklal davasıdır. Bu irade ve bu dava yaşadıkça hiçbir oyun, hiçbir tezgah, hiçbir tuzak Türk milletini durdurmaya kafi gelemeyecektir.

Anadolu’nun kapılarını kardeşliğe, sevgiye, hürmete, birliğe ve dirliğe açan büyük zaferimizin 950’inci yıl dönümünde aziz ceddimiz Sultan Alparslan’ı, Büyük Taarruz’un 99’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, fedakârlıklarıyla zirveleşen kahraman neferlerimizi, muhterem şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum.