Bahçeli'den 'erken seçim' açıklaması

01 Haziran 2020 Pazartesi, 20:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatına gönderdiği genelgede erken seçim iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli tarafından MHP parti teşkilarına gönderilen genelgede 2023 Haziran ayına kadar herhangi bir erken genel seçimin söz konusu olmadığı belirtildi.

Bahçeli'in gönderdiği genelgede, “Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Bahçeli'nin MHP teşkilatlarına gönderdiği genelgede erken şeçime dair şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır.

28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgâhtır.

Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur.

Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir.

Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir. "

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Öte yandan Bahçeli, son günlerde gündeme getirilen 'sosyal medyaya düzenleme' tartışmasına da değindi. "Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır." diyen Bahçeli, sosyal medyada belirlenen kurallara uymayanların sonuçlarına katlanması gerektiğini iddia etti.

Bahçelinin o açıklaması şöyle:

"Son zamanlarda sosyal medyadan kışkırtıcı söylemler, iffet yoksunu iftiralar yaygınlaşmıştır.

Twitter, Facebook başta olmak üzere, sosyal medyadan partimize, parti yöneticilerimize ve dava arkadaşlarımıza yönelik saldırı ve tahriklerin çoğalması gözlerden kaçmamaktadır.

Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır.

Haysiyet ve itibar suikastı yapan, yalan ve sapkın haber yayan hesaplar yakından takip edilip mutlaka hukuken gereği ikmal edilecektir.

Hiçbir iftiraya boyun eğilmeyecek, bunları paylaşan, nifak çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir.

Sosyal medyanın doğru, temiz ve nezih kullanımına bağlı kalmayanlar bunun sonuçlarına katlanacaktır."