Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Selahattin Demirtaş çıkışı

31 Aralık 2020 Perşembe, 15:34

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni yılla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Bahçeli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği tahliye kararına yöneltilen tepkilere karşı “Tıpış tıpış uygulayacaklar” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine atıfla, şunları paylaştı:

“Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020’de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir. Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020’nin karanlığında sonuç alamayanların, 2021’in umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir.”

SAĞLAR’A TEPKİ

Bahçeli, “Türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var” ifadesiyle tepki çeken CHP'li Fikri Sağlar'ı da eleştirdi:

“Tahammülsüz, saygısız ve despot bir siyaset kulvarından sivrilip ön plana çıkanların milli ve manevi değerlerimizle kavgaya tutuşmaları ülkemize çok şey kaybettirmiştir. Nitekim başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir. Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle, ne inançlara saygıyla, ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir. Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye’nin sırtındaki habis kamburdur. Hala başörtüsüne husumet duyanların insan ve inanç haklarına faşizmin ve totalitarizmin prizmasından baktıkları çok açıktır.”

DEVA'YA YÜKLENDİ

Bahçeli, DEVA Partisi'ne kastederek “Ayrıca PKK ağzıyla konuşup siyasete kayyum atanmasını eleştiren zavallıların mesaj verdikleri merkezler, denetimine girdikleri melanet çevreler terörizmin ve Türk düşmanlığının ana kaynağıdır. Bölücü terör örgütünün amigoluğuna heveslenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir” diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kayyum ülkesi olmaktan şikayet etmek, şehitlerimize, milletimize, güvenlik ve beka haysiyetimize düpedüz hakarettir. Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen dönmüş, milletimiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Devayım diyenler, sadece cefadır, sefalettir."

AYLİN SÖZER AÇIKLAMASI

Bahçeli, geçen gün vahşice katledilen Aylin Sözer'i de anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın."