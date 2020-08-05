Bahçeli’den Millet İttifakı’na karşı hamleler. Akşener’i ‘evine’ çağırdı, İnce’ye destek verdi

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 06:00

Bahçeli, Muharrem İnce’nin parti kurmasıyla ilgili de “CHP’de sular durulmaz, kaynayan tencerede kapak durmaz. Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor” ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yazılı yanıtladı.

Akşener’in, Ayasofya’da namaz kılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, CHP ve HDP’ye yüklendi. Bahçeli, “Zilletin iki ayağı huzursuz, keyifsiz ve kederlidir. Fakat İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’i geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek iki rekât Tahiyyetü’l-mescid namazı kıldı. Tahiyyetü’l-mescid namazı mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demek ise de esasen Yüce Allah’a şükür, saygı ve tazimdir.

Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’e menfi yaklaşımı ortadadır.

Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrı düşmüştür. Meral Hanım’ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde ‘evine’ dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. ‘Evinde’ rahatı ve huzuru bulacaktır.

İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense ‘Evde’ olmak isabetli bir tercihtir.” Muharrem İnce’nin parti kurma çalışmalarına ilişkin de konuşan Bahçeli, “Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem ama bildiğim bir şey var, CHP’yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye’nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor” dedi.