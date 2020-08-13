Bahçeli'den 'Muharrem İnce' açıklaması: CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketi başlatacak

13 Ağustos 2020 Perşembe, 16:22

MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin bugünkü açıklamalarına yönelik gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Bahçeli, gazetecilerin "Muharrem İnce bugün bir hareket başlattı. Sizin yorumunuzu alabilir miyiz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İNCE HAKSIZLIĞA VE AYRIMCILIĞA UĞRADI"

"Sayın Muharrem İnce 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurur mu kurmaz mı bilemiyorum, ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur:

"CHP İÇİNDE ATATÜRK'E DÖNÜŞ HAREKETİ BAŞLATACAK"

4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarfedecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır.

CHP’nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur.