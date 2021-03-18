Bahçeli'den 'parlamenter sistem' açıklaması

MHP’nin 13. Olağan Kurultayı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'parlamenter sistem beyhudedir' çıkışı dikkat çekti.

DHA
18 Mart 2021 Perşembe, 10:58
Bahçeli'den 'parlamenter sistem' açıklaması
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"PARLAMENTER SİSTEM TEKLİFLERİ BEYHUDEDİR"

Konuşmasında sistem tartışmalarına değinen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 ve takip eden 10 yılı kapsayan stratejik hedeflerinin ilki Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Buna karşılık güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Eskiye kıvrılıştır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını dile getiren terörist Selahattin Demirtaş'tır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur" ifadelerini kullandı. 

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