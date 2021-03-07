Bahçeli'nin açıklamasının ardından 'üç hilal' soruşturması
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunup boğarak öldüren A.Ç'nin gözaltı sırasında üç hilalli dövmenin görünmesi üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''Kadına Yönelik Şiddet Araştırılsın’ önergelerimizi reddeden bu zihniyet, dövmeyi araştırmanın peşine düşmüş'' diyerek bakanlığın soruşturmasına tepki gösterdi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 92 yaşındaki Hanım Pınarlı'ya cinsel saldırıda bulunup boğarak öldüren A.Ç'nin MHP'li olduğu iddia edildi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A.Ç'nin MHP'li olduğu iddiasıı üzerine, ''Süreç nereye gidiyorsa oraya kadar götürülmeli, katil cezasını bulmalı, eğer varsa arkasındaki provokatörler deşifre edilmelidir" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin, ''Provokatörler deşifre edilmelidir''açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aydın'da, 92 yaşında bir kadının canice işlenen bir cinayet sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından, failin adliyeye kelepçeli şekilde götürülmesi sırasında elindeki dövme görüntüsünün yansıması ile ilgili olarak herhangi bir ihmal ya da kasıt bulunup bulunmadığının soruşturulması için, Bakan onayı ile bir Mülkiye Başmüfettişi ve bir Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.
''DÖVMEYİ ARAŞTIRMANIN PEŞİNE DÜŞMÜŞ''
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''92 yaşında tecavüze uğrayıp öldürülen bir kadın var ama İçişleri Bakanlığı, üç hilalli dövmenin itibarının derdine düşmüş.‘Kadına Yönelik Şiddet Araştırılsın’ önergelerimizi reddeden bu zihniyet, dövmeyi araştırmanın peşine düşmüş'' diyerek bakanlığın soruşturmasına tepki gösterdi.
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