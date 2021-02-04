Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alan sözlerine Twitter'dan kısıtlama
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan AKP’li Melih Bulu’ya yönelik protestoları hedef aldı. Bahçeli'nin öğrencilere yönelik sözlerine Twitter'dan kısıtlama getirildi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi protestoları hakkında,"Siz öğrenci misiniz, yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan terörist misiniz?”sözlerinin ardından benzer açıklama Devlet Bahçeli’den geldi.
Boğaziçi’ndeki eylemleri hedef alan Bahçeli, “Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?” dedi. Bahçeli'nin açıklamalarına sosyal medya platformu Twitter tarafından kısıtlama getirildi.
Twitter'ın kısıtlama kararının ardından MHP Genel Merkezi'nden yazılı açıklama yayımlandı.
MHP'nin açıklaması şöyle:
''Boğaziçi Üniversitesinin önündeki menfur eyleme karşı gösterdiği tepkiden dolayı MHP lideri sayın Bahçeli’nin bazı paylaşımlarına Twitter kısıtlama getirmiştir. Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir okyanus ötesinden Twitter buna tepki göstermiştir. Boğaziçi üniversitesi önünde eylem yapan terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olanlara Twitter ve Twitter'ın arkasındaki güçler destek vermiştir. Genel başkanımızın bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmiştir.''
Tweetlerinin kısıtlanmasının ardından Devlet Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum. Muhterem analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın” ifadelerini kullandı.
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