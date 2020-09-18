Bahçeli’nin çıkışına tepki yağdı. Meslek örgütleri destek açıklaması yaptı: 'TTB’nin yanındayız'

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “ihanet şebekesi” olarak nitelendirdiği Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kapatılması ve yöneticileri hakkında adli işlem başlatılması çağrısında bulunmasına meslek örgütleri, eski tabip odası başkanları, hekimler ve siyasilerden tepki yağdı. “TTB’nin yanındayız” diyen meslek örgütleri, Bahçeli’nin açıklamalarının iktidarın politikalarından bağımsız olmadığına dikkat çekerek “Gündem değiştirme çabaları var çünkü artık salgını yönetemiyorlar. Kendilerine biat eden, kendileri gibi düşünen odalar yaratma çabasıdır bu. Toplumsal muhalefete yönelik bu saldırıları kabul etmeyeceğiz” vurgusu yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Bahçeli’ye yanıt vermeyeceklerini ve bu yönde karar aldıklarını belirterek “Bu konuda Bahçeli’nin açıklamalarına ilişkin en ufak bir şey söylemeyeceğiz, kesin kararlıyız. 11 kişilik yönetim kurulumuz da açıklama yapmayacak. Biz açıklamamızı yaptık, biz işimize bakıyoruz, halk sağlığı ile ve hekimlerin, sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili yaptığımız çalışmalara devam edeceğiz, bizim öyle bir gündemimiz yok. İşimize bakıyoruz. Onun dışında bir gündemimiz yok” dedi.

Meslek örgütleri, hekimler ve siyasilerin açıklamaları ise şöyle:

Prof. Dr. Pınar Saip (İstanbul Tabip Odası Başkanı): Kendisi bir hekim değil, konu ile ilgili açıklama yapıyor. Biz aslında çok muhatap almak istemiyoruz. Sonuçta hastanelerde çalışanlar hekimler ve süreçle ilgili konuyu konunun dışındaki birinin bilmesine imkân yok. Bu sürecin nasıl yönetildiği ile ilgili konuları tabii ki biz hekimler ve hekim örgütleri bilebilir.

‘BU TÜR SALDIRI HİÇ OLMADI’

Prof. Dr. Özdemir Aktan (Eski TTB Başkanı): TTB’nin eylemi hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına bir anma eylemi. Burada da yönetimin, sağlık çalışanlarına yeterli ilgiyi göstermediği ve onları korumak konusunda yetersiz kaldığı konusunda bir uyarıdır. Buna kızacak, tepki gösterecek durum yok. Bu, kurt ve kuzunun hikâyesi gibi akan suyun üst tarafındaki kurt, alt tarafındaki kuzuya ‘sen benim suyumu bulandırıyorsun, seni yiyeceğim’ demesine benziyor... Bu TTB’ye ne ilk ne son saldırı olacaktır, işin içinde gündem değiştirme çabası olduğunu da sezinliyorum. 12 Eylül döneminde tüm derneklerle birlikte kapatıldı ve 1.5 yıl kadar kapalı kaldı. Ama bu tür direkt bir saldırı hiç olmadı.

Prof. Dr. Kayıhan Pala (TTB Covid-19 İzleme Kurulu üyesi): TTB, pandeminin başlangıcından bu yana bu sürecin birlikte yürütülmesine ilişkin görüşlerini açıklıyor, gördüğü aksaklıkları Sağlık Bakanlığı’na bildirerek, yüzlerce soru sorarak yanıt bekliyor. Bakanlık yanıt bekleyen sorular konusunda açıklama yapılabilmiş değil. Bu yetmezlik durumu AKP-MHP blokunda bir sıkıntı yaratmış olabilir ama bunun çözümü meslek örgütünü kapatmak ile ilgili demeç vermek değil, bu sorunların çözülmesi için pandemiye karşı daha güçlü yanıt verilebilmesi için bütün toplum olarak neler yapabileceğimizin masaya yatırılması ve katılıma açık şekilde bu sürecin yönetilmesinin sağlanmasıdır. Bu süreçte 91 sağlık çalışanı da maalesef yaşamını yitirdi.

Gönül Erden (SES Eşbaşkanı): Bu açıklama bugüne kadarki mevcut AKP-MHP politikalarından bağımsız değil. Geçen aylarda barolara müdahale ederek çoklu baro sistemini Meclis’ten geçiren zihniyetten, mantıktan da bağımsız değil. Kendilerine biat eden, kendileri gibi düşünen odalar yaratma çabasıdır bu. TTB’de bugüne kadar bu uyarılarını, bilgilendirmelerini yapmıştır, temel görevlerinden biridir. Toplumsal muhalefete yönelik bu saldırıları kabul etmeyeceğiz, TTB’nin yanındayız. Gündem değiştirme çabaları var çünkü artık salgını yönetemiyorlar.

Dr. Mustafa Adıgüzel (CHP Ordu Milletvekili): Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir siyasetin, tıp biliminin ve onun en üst organı üzerine tahakküm kurmaya çalışmasına başka bir zaman şahit olmadık. Bahçeli’nin abuk sabuk açıklamalarına çok kez şahit olduk. “Virüsü tanımazlar ahkâm keserler” diyor ama bu konuda konuşanların tamamı hekim.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER ARADI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) hedef almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman’ı arayarak özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Adıyaman’ı telefonla aradı. Akşener, TTB Başkanı’nın şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakârca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür etti.

Açıklamaya tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı açıklamada, “Salgınla mücadelede işbirliği içinde olunması gereken, halk sağlığının güvencesi olan ve sadece doğruları söyleyen TTB’ye yönelik haksız iddialara ve ithamlara karşı, hekimlerin ve gerçeklerin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi. Bahçeli’ye tepki gösteren İYİ Parti Mili Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray ise şu mesajı paylaştı: “Bu, mevcut rejimin nasıl tuhaf, tamamen ucube bir mahiyete büründüğünün ve Türk milletinin sağlık alanındaki genel iyiliğine ve çıkarlarına zarar verdiğinin ibretlik bir kanıtı. Tek adam rejiminin bırakın bulaşıcı hastalıkla mücadele edememesini, adeta salgını teşvik eden kararlarını ve ortaya çıkardığı sonuçları açıklayan TTB’den rahatsız olmaları gayet normal. Belli ki “ucube rejim”i tahkim etmek için Türkiye Barolar Birliği’nden sonra sıra TTB’ye gelmiştir.”