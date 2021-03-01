Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!

01 Mart 2021 Pazartesi, 09:53

Türkiye Cumhuriyeti'nin 23'üncü Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 10'uncu yılında Saadet Partisi'nin düzenlediği etkinlikle Ankara'da anıldı. Anma programı MHP dışında iktidar ve muhalefeti buluşturdu. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı, AKP'yi temsilen Mahir Ünal'ın katıldığı görüldü. Anmada HDP Eş Başkanı Mithan Sancar’ın yer alması MHP’lileri kızdırdı.

Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla anma nedeniyle Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nu hedef aldı:

“Ateist düşünce temelinde kurulan, camileri yakan, cami cemaatini kurşuna dizen, Kandil’deki tiyatro oyununda namazla dalga geçen terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi HDP ile merhum Erbakan’ı anmak İngiliz Temel’in yapabileceği bir şeydi. Ekip hep aynı...”