Parti liderleri Erbakan anmasında buluştu

27 Şubat 2021 Cumartesi, 22:46

Anma etkinliğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Anma etkinliğinin açılış konuşmasını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Saadet Partisi'nin çizgisinin Erbakan'ın çizgisi olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, Erbakan'ın hiçbir zaman ötekileştirmediğini, farklı siyasilerle birlikte hükümetler kurduğunu, ittifaklar yaptığını belirtti.

Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

ŞÜKRANLA ANIYORUM: Bundan 10 yıl önce 27 şubat 2011 tarihinde milyonlarca insanın duaları eşliğinde ebedi hayata uğurladığımız Erbakan hocamızı bugün bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu buluşmamızın, ülkemizin ve tüm insanlığın saadetine vesile olmasını cenab-ı haktan niyaz ediyorum.

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE HEDEFİNİ ANLAMAYA ÇALIŞTIK: Erbakan Haftası etkinlikleri çerçevesinde bu yıl farklı bir yönüyle Erbakan hocamızı anlamaya, değerlendirmeye çalışacağız. 10 yıldır düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerde ilim adamı olarak Erbakan’ı anlamaya çalıştık. Bir yıl fikir adama olarak Erbakan’ı anlamaya çalıştık. Siyaset ve devlet adamı olarak da Erbakan’ı anlamaya çalıştık. Bir yıl dürüstlük ve nezaketini, bir başka yıl ahlak ve adalet anlayışını yorumlayarak hayat mücadelesinden ve yaşantısından dersler çıkartmaya çalıştık. Bu yıl ise Erbakan hocamızın en büyük hedeflerinden birisi olan yaşanabilir bir Türkiye hedefini anlamaya, değerlendirmeye çalışacağız.

3 AŞAMALI HEDEFİ: Erbakan hocamız, bütün mücadelesini ve siyasetini 3 aşamalı bir hedef üzerine inşa etmişti. Bunlar ilk aşamada yaşanabilir bir Türkiye, ikinci aşamada yaşanabilir bir Türkiye’nin oluşturulması üzerine doğacak yeniden büyük Türkiye, üçüncü aşamada ise adalet üzerine inşa edilmiş bir dünya kurmaktı. Çünkü yaşanabilir bir Türkiye’yi kurmadan yeniden büyük Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye’yi kurmadan da bütün insanlığın refah ve saadet bulacağı yeni bir dünyayı kurmak, inşa etmek mümkün değildi.

PAZAR YERLERİNDE ARTIK TOPLAYAN İNSANLARIMIZIN HAKKINI ARIYORUZ: Erbakan, hayatı boyunca işçinin, çiftçinin, esnafın, memurun, emeklinin hakkını savundu. Milleti borca, bankaya mahkum eden faizci politikalara karşı çıktı. Şimdi biz de tıpkı onun gibi ülkemizin borç yükünden kurtulması için üretime dayalı bir tarım ve yatırım politikasını elzem görüyoruz. Erbakan, yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkadaşından koşmak zorunda kalan çocuk için göz yaşı dökmüştü. Şimdi biz de karnını doyurabilmek için akşam pazar yerlerinde artık toplayan insanların hakkını arıyoruz.

SAADET PARTİSİ'NİN ÇİZGİSİ ERBAKAN'IN ÇİZGİSİDİR: Saadet Partisi’nin çizgisi Erbakan’ın çizgisidir. Erbakan, hiçbir zaman ötekileştirmemişti. Bu ülkeye hizmet etmek için herkesle görüşmüş, herkesle bir araya gelebilmişti. Farklılıklarımızı ortaya koyarken bile daima davetkar ve kucaklayıcı bir tavır sergilemişti. Bu sebepledir ki, merhum Ecevit’le merhum Demirel’le, merhum Türkeş’le de hükümetler kurdu, ittifaklar yaptı. 54’üncü hükümeti Tansu Çiller ile beraber kurdu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan'ın siyasetin üstünde bir değer olduğunu ifade etti. Erbakan'ın karakteriyle ilham veren bir insan olduğunu belirten Ünal, "Verdiği siyasi mücadele ile ki siyasetin en büyük şahsiyet sınavı olduğunu bize hatırlatarak şahsiyetinden, kavgasından, imanından, iddiasından asla taviz vermeden yolculuğuna devam etmiştir" dedi.

Ünal'ın konuşmasından satır başları şöyle:

MİLLET ONDAN RAZIDIR: Bugün burada aynı zamanda bir bilim insanı aynı zamanda bir devlet adamı ve ilham olmuş bir ufuk insanı anmak için bulunuyoruz. O büyük insanı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; bu ülkenin, bu toprakların yetiştirdiği değerler, verdikleri mücadele ile daha sonra aramızdan ayrıldıklarında milletin onlara teveccühü ile yad edilirler. Eğer biz bugün burada, hep birlikte 10’uncu yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı hayırla yad ediyorsak aynı zamanda şu anlama gelir ki bu millet ondan razıdır.

SİYASETİN, EN BÜYÜK ŞAHSİYET SINAVI OLDUĞUNU BİZE HATIRLATTI: Ben dönüp geriye baktığımda kendi hayatımda Erbakan hocanın etkisini düşündüğümde sanırım biyografisinden en çok etkilendiğim insanlardan biri olmuştur. Öğrenciliğine, üniversite hayatına, akademik hayatına baktığınızda disipliniyle, inançlarını ve değerlerini temele alarak inşa ettiği karakteriyle ilham veren bir insan olmuştur. Verdiği siyasi mücadele ile ki siyasetin en büyük şahsiyet sınavı olduğunu bize hatırlatarak şahsiyetinden, kavgasından, imanından, iddiasından asla taviz vermeden yolculuğuna devam etmiştir.

SİYASET ÜSTÜ BİR DEĞER: Bugün artık Prof. Dr. Necmettin Erbakan sadece bir siyasi görüşün değil bir milletin evladı olarak anılan, yad edilen, minnet ve rahmetle hatırlanan bir insandır. O yüzden ben hocamızı siyasetin üstünde bir değer, gençlere ilham veren bir ufuk insan olarak görüyorum.