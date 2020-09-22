Bahçeli'nin hedef aldığı TTB'nin kongre yapacağı yerin sözleşmesi feshedildi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedef aldığı ve kapatılmasını istediği Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), kongre yapacağı yerin sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
TTB tarafından delegelere gönderilen e-posta ile 26 Eylül’de 72. Büyük Kongre’nin yapılacağı yer olan CerMODERN’in sözleşmeyi tek taraflı feshettiği duyuruldu. CernModern’in mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait.
Bu nedenle kongrenin yeri Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’ndeki açık alan olarak değiştirildi.
NE OLMUŞTU?
Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), sağlık emekçileri için başlattığı, "Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz" şeklindeki kampanyasını hedef aldı. TTB'nin kapatılması gerektiğini savunan Bahçeli, "Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır" dedi.
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