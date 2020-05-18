Bahçeli’nin 'süre' önerisine Davutoğlu'ndan tepki: Sıkıştığınızda kural değiştiriyorsunuz

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 17:35

MHP liderinin "süre" önerisiyle ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sıkıştığınız her konuda çözümü ya kuralları değiştirmede, ya hile yapmada ya da adaletten uzaklaştırmada buluyorsunuz. Millet yapmaya çalıştığınız hileyi görüyor” ifadelerini kullandı.

CHP’nin yeni kurulacak partilere vekil verme tartışmaları sürerken, kulislere MHP'nin siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin yürüttüğü çalışmada, partiler arasındaki transferlere ‘süre sınırı’ konulmasını planlandığı yansımıştı. MHP’nin aklındaki plana göre, bir milletvekili seçildiği partiden başka bir partiye seçim öncesi geçemeyecek.

MHP lideri Bahçeli bugün yaptığı açıklamada da, vekil transferini ‘siyasi kalpazanlık’ olarak nitelendirdi. 19 Mayıs’a ilişkin mesajlar veren Bahçeli, “Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisi'mizin saygınlığına gölge düşürme çabaları Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür” ifadelerini kullandı.

"SİZE BİRKAÇ GÖMLEK FAZLA GELİYOR"

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘vekil transferi’ konusuna değindi ve AKP-MHP blokunu eleştirdi. “Anlaşılan bu ülkeyi yönetmenin ciddiyeti ve sorumluluğu size birkaç gömlek fazla geliyor” diyen eski başbakan, şunları kaydetti:

“Sıkıştığınız her konuda çözümü ya kuralları değiştirmede, ya hile yapmada ya da adaletten uzaklaştırmada buluyorsunuz. Sayın Bahçeli yeniden erken seçim gündeminin oluşmasına yol açtı. Sayın Erdoğan'dan bir tepki gelmemesi, Bahçeli'nin gündeminin iktidarın gündemi olabileceğini gösteriyor. Bahçeli iktidara yine istikamet çiziyor.”