Bahçeşehir'den Marmaray'a ring seferleri başlıyor
İstanbul'da Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi.
İstanbul'da Başakşehir Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile yapılan görüşmeler sonucunda 2020 yılında yapım çalışmalarına başlanan Bahçeşehir-Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı projesinde sona gelindi.
Proje sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, proje ile ilçede ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.
Marmaray’a hızlı ulaşım ve entegrasyon imkanı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başakşehirli komşularımıza müjdesini verdiğimiz ring tren hattı çalışmalarında sona gelindi. TCDD ile imzaladığımız protokol kapsamında Bahçeşehir’e bir de tren istasyonu yapıyoruz. Aynı zamanda bölgede yaklaşık 350 araç kapasiteli otopark alanı ve Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’ndan alana ulaşımı sağlamak için köprü yapıyoruz” şeklinde konuştuk.
Bahçeşehir - Halkalı Marmaray Ring Tren Hattı’nda seferlerin yakın zamanda başlayacağını söyleyen Başkan Kartoğlu, “Başakşehir’imizin tüm mahalleleri raylı sisteme kavuşsun diye elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. Ring seferlerinin başlamasının ardından Başakşehirli komşularımız Marmaray’a ulaşımında büyük kolaylık sağlanacak” ifadesini kullandı.
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