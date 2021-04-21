Bahçesinde 700 köpeğe bakıyor: 'Galina’nın Sıcak Yuvası'
Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki Temrük kentinde yaşayan Galina Aliyeva, bahçesinde 700 sokak köpeğine bakıyor.
Krasnodar bölgesinden hayvansever Galina Aliyeva, bahçesinde 700 köpeğin bakımını üstlendi. Burada oluşturduğu alana 'Galina’nın Sıcak Yuvası' ismini veren Aliyeva,olabildiğince çok köpeğe bakmaya gözlerinin önünde bir sokak köpeğinin öldürülmesinin ardından karar verdiğini söyledi.
Aliyeva, “Sokaktaki tüm köpeklerinin tehlikede olduğunu, öylece dışarıya çıkıp yemek vermenin bir çözüm olmadığını anladım ve yavaş yavaş onları yanıma almaya başladım” dedi.
You think you love #dogs? Woman houses over 700 stray pooches! #Krasnodar— RT (@RT_com) April 20, 2021
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Zaman zaman da Aliyeva’nın evinin önüne köpekler bırakılıyor.
Bununla birlikte Aliyeva, barınağını genişletmeyi de planlıyor. Resmi olarak hayvan hakları koruyucusu bir kurum kuran Galiyeva, şu anda köpekleri yerleştireceği bir alanın tahsis edilmesini bekliyor.
Kaynak: Spuntik
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