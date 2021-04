Bahçesinde 700 köpeğe bakıyor: 'Galina’nın Sıcak Yuvası'

Krasnodar bölgesinden hayvansever Galina Aliyeva, bahçesinde 700 köpeğin bakımını üstlendi. Burada oluşturduğu alana 'Galina’nın Sıcak Yuvası' ismini veren Aliyeva,olabildiğince çok köpeğe bakmaya gözlerinin önünde bir sokak köpeğinin öldürülmesinin ardından karar verdiğini söyledi.

Aliyeva, “Sokaktaki tüm köpeklerinin tehlikede olduğunu, öylece dışarıya çıkıp yemek vermenin bir çözüm olmadığını anladım ve yavaş yavaş onları yanıma almaya başladım” dedi.

