Yasa dışı bahis sitesinden 'Sedat Peker' mesajları
Yasa dışı bir bahis sitesi, son dönemde yayınladığı videolar ile gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında bahis seçeneği açtı.
Yasa dışı bir bahis sitesi, son dönemde yayınladığı videolarla gündeme gelen organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile Peker'in iddialarında adı geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında bahis seçeneği açtı.
Açılan bahsi, müşterilerine SMS yoluyla duyuran site, "Süleyman Soylu vs Sedat Peker bahis oranları açılmıştır" ifadelerine yer verdi. Söz konusu mesaj, pek çok kullanıcı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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