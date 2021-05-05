Bakan Akar: Her olayda adli bir soruşturma yapılıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Donanma Komutanlığında Levendler ile yaptığı iftarda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 68'e yükseldiğini açıklayan Akar, "Başta dost ve kardeş Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız." dedi.
Bakan Akar, "Her zaman, her olayda mutlaka idari ve adli bir soruşturma yapılıyor." açıklamasında bulundu.
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