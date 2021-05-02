Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 şehit
Pençe- Yıldırım Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan şehit oldu. Acı haber, memleketi Kütahya’nın Emet ilçesinde oturan ailesine ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda 3 yıllık Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23) şehit oldu. Acı haber, Kütahya’nın Emet ilçesinde oturan annesi Havva Asan ve yakınlarına ulaştı. Anne Asan, oğlunun şehit olduğu haberi üzerine gözyaşlarına boğuldu. Şehit Asan’ın evi ve sokağı ise itfaiye ekiplerince Türk bayraklarıyla donatıldı.
Bir süre önce yaşamını yitiren baba Ömer ile Havva Asan çiftinin 5 çocuğundan biri olduğu öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın yarın uçakla Kütahya Zafer Havaalanı’na getirilerek, Emet ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
HULUSİ AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
May 1, 2021
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