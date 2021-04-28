Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğunu 2 askerin yaralandığını duyurdu.
MSB, bir askerimizin şehit olduğunu iki askerimizin ise yaralandığını duyurdu.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından güdümlü tanksavar silahı ile yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye tahliye edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.''
ACI HABER VERİLDİ
Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin ailesine şehit haberi verildi.
Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 22 yaşındaki Gökçe'nin şehit haberini, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde oturan anne Semra, baba Cemalettin Gökçe'ye verdi.
Video Haberler
- Antrenmanda oyunculara timsah şoku!
- Kız arkadaşını canlı yayında öldüren Youtuber'ın cezası
- Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
- ABD'de sınır devriyesi ekibi şaşkına döndü
- AKP’li seçmenin Halk Ekmek isyanı: Pişmanım oy attığıma
- Köyün çeşmesini tamir ederken buldu
- 'Akın akın geliyorlar'
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
En Çok Okunan Haberler
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Yeni BioNTech aşılar ne zaman gelecek?
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- THY üst yönetimine dikkat çeken atama
- Üniversiteye başvurdular
- 'En başarılı' belediye başkanları anketi
- ABD'li komutandan Erdoğanlı Türkiye açıklaması
- AKP'ye kendi seçmeninden kötü haber
- Alkol yasağı tepkisi: Hayretler içerisindeyim
- Kullanıcı, aboneliklerden ceza almadan çıkabilir