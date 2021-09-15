Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması...' açıklaması geldi.

DHA
15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:36
Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması
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Akar'ın açıklaması şöyle;

"Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır."

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