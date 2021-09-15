Bakan Akar: Temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması

15 Eylül 2021 Çarşamba, 12:36

Akar'ın açıklaması şöyle;

"Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması ve bölgede ateşkesin kalıcı hale gelmesi, istikrarın sağlanmasıdır."

Ayrıntılar geliyor...



