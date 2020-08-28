Bakan Akar, Yunanistan’ın tatbikat yapmasına tepki gösterdi ve ‘Diyaloğa açığız, hakkımızı yedirmeyiz’ dedi

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Akar, Yunanistan gerilimiyle ilgili olarak “Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız” çağrısında bulundu.

“Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz. Diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz” diyen Akar, Doğu Akdeniz’de gerginlik yaratan tarafın Türkiye değil, Yunanistan olduğunu kaydetti.

Akar, “Bizim yaptığımız şey son derece barışçıl bir şekilde sismik araştırma. Buna karşı askeri tatbikat yapılması, gemiler, uçakların getirilmesi nedir?” diye konuştu.

Yunanistan’ın Akdeniz’deki tatbikatlarıyla ilgili de Akar, “Yapın, bizim sınırlarımız belli. Eğer bunları ihlal ederseniz, eğer bunlara karşı tecavüz olursa bizim yapacağımız belli. Fakat biz bunu istemediğimizi, diyalogdan yana olduğumuzu 50 kere söyledik. Aksi halde istenmeyen olaylar olabilir” görüşünü dile getirdi. Akar, “İhlal olursa cevap veririz mi diyorsunuz” sorusu üzerine Akar, “Angajman kuralları vardır. Bunları düşünmeye, tartışmaya pek vakit yoktur. Bu konuda komutan, gemilerimiz yetkilidir” yanıtını verdi. Yunanistan’a “önkoşulsuz diyaloğa hazırız” mesajı veren Akar, “Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız. Barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz” dedi.

‘KABADAYILIK DÖNEMİ GEÇTİ’

Akar, Fransa’nın Güney Kıbrıs’a 3 savaş uçağını konuşlandırmasıyla ilgili, “1960 anlaşmalarında siz garantör müsünüz? Sizin böyle bir hakkınız, yetkiniz var mı? Kabadayılık dönemi geçti. Kabadayılıkla bazı hareketleri yaptırmaya zorlamak gibi şansınız yok” dedi.

FRANSIZ JETLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Yunanistan, GKRY, Fransa ve İtalya’nın Doğu Akdeniz’deki ortak tatbikatı kapsamında Güney Kıbrıs’a inen Fransız savaş jetleri görüntülendi. Ankara, durumun 1960 antlaşmalarına aykırı olduğu açıklamasını yaptı.



