Bakan Akar'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması
Bakan Akar, "Tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'den geçen Azerbaycan tezkeresine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hulusi Akar, "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır" dedi.
Milli Savunma Bakanı ayrıca Yunanistan'a ilişkin " Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
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