Bakan Akar'dan Meclis'te Tank Palet cevabı

10 Aralık 2020 Perşembe, 08:19

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde Bakanlığının faaliyetleri ve bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tank Paleti Fabrikası'na ilişkin tartışmalara da değinen Akar, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mayıs 2019'da, mülkiyeti ve 116 personel ile denetimi MSB'de kalmak koşuluyla 25 yıllığına BMC Savunma A.Ş’ye sadece işletme hakkı devredilmiştir.

Yetenek kazandırma ve geliştirmeye yatırım ile işçi özlük haklarında herhangi bir kayıp olmadan, fabrikadaki askeri personel başka birimlere nakledilerek, bakım, onarım ve üretim faaliyetlerine devam edilecektir. 2020'de 146 bin 764 kalem bakım, onarım ve imalat faaliyeti yapılmış, 2021'de bu sayı 423 bin 394 olarak planlanmıştır.

Ayrıca Ocak 2021'de 3 adet Fırtına Obüsü teslim edilecektir. Bu devir hakkında 4 dava açılmış ve bunlar reddedilmiştir. Temyizde, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararıyla devir işlemi kesinleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın konuşmasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Akar'a, "dünyanın 20 milyar dolar değer biçtiği Tank Paleti Fabrikasına 250 milyon dolar değer biçilmesinin nedenini" sordu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın, ocak ayında fırtına obüslerinin teslim edileceği yönündeki açıklamasını anımsatan Özkoç, bunun için ihale yapılıp yapılmadığını da sordu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Özkoç'un Tank Paleti Fabrikasına ilişkin eleştirilerine şu cevabı verdi:"İşletme devriyle alakalı olarak muhatap BMC Savunma Ticaret AŞ. Bu şirketin de yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türk. Burada herhangi bir Katar vesaire yok. Fakat bunun bir üst şirketi var.

BMC Otomotiv'in yüzde 49'u Katarlılara ait. BMC Savunma AŞ ile yönetim kurulu üyelerinin tamamı Türk olan şirketle işletme devri var, bahsettiğimiz şartlar çerçevesinde. Bu çerçevede de bugüne kadar oraya sivil, asker, büyük, küçük ne bir Katarlı geldi ne bir Katarlı gitti. Oradaki fabrika idaresinde hiçbir askeri personel kalmadı.

"Tank Paleti Fabrikası'na ilişkin sürekli kullanılan "peşkeş" kelimesinin doğru olmadığını ifade eden Akar, "Çünkü yapılan faaliyet açık" dedi.

Akar, fabrikaya ilişkin protokol konusunda açılan davaların reddedildiğini de belirterek, "Katar ordusunun burada herhangi adı sanı geçmiyor. Oradaki belgelerde, bilgilerde, konuşmada görüşmede, önünde arkasında Katar ordusu diye bir şey yok. Katar sermayesi var." ifadesini kullandı.

Fabrikada 31-34 yıllık tezgahlar bulunduğunu, bunların yenileştirilmeden çalıştırılamayacağını anlatan Akar, Özkoç'a, fabrikaya biçilen değer konusunda da görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Fırtına obüslerine ilişkin de Akar, motorların temin edildiğini, takılmaya başladığı zaman seri şekilde üretim olacağını kaydetti.