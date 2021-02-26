Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: ABD mektubumuza yanıt vermeli

26 Şubat 2021 Cuma, 11:55

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" dedi. Teknik çözümlerin mümkün olduğunu söyleyen Akar, "ABD çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" ifadesini kullandı.

Kayseri'de katıldığı törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile S-400 gerilimine ilişkin açıklama yaptı.

Teknik çözümlerin mümkün olduğunu söyleyen Akar, "S-400 savunma sistemi, tehdit ve tehlikeye karşı ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Türkiye'ye karşı bir taarruz niyeti yoksa kimseye zararı yok" diye konuştu.

"ABD çözüm için yazdığımız mektuba yanıt vermeli" diyen Milli Savunma Bakanı, "S-400 meselesi üzerinden ülkemize F-35 başta olmak üzere birtakım kısıtlamalar uygulanması müttefiklik ruhuna uygun değil" ifadesini kullandı.

'PKK'NIN CANİLİĞİNİ, ALÇAKLIĞINI HERKES GÖRMELİ'

Akar, "Gara'daki PKK'nın caniliğini, alçaklığını herkes görmeli. Fakat içimizdeki ve dışarıdaki bazı gafil ve hainler bu gerçeği görmemekte ısrar ediyor. AB 'insan hakları' diyor. Gara'da şehit edilen masum vatandaşlarımızın yaşam hakkı ne olacak? Demokrasi havarileri artık ikiyüzlülüğü bırakmalı" dedi.

Akar, TCG Çeşme'ye Yunan F-16'larının tacizine ilişkin de "Gerekli cevap verildi. Bu tutumun iyi komşuluk ilişkilerine uygun olmadığını bir kere daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

'TSK'DAN 21 BİN 194 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ'

FETÖ ile mücadeleye de değinen Akar, "FETÖ ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. 15 Temmuz'dan itibaren TSK'dan 21 bin 194 kişi ihraç edildi" açıklamasında bulundu.