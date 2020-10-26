Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.

DHA
26 Ekim 2020 Pazartesi, 11:03
Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor
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Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


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