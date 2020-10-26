Bakan Albayrak: Ekonomideki büyüme rotasında ilerliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor." dedi.
Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Son gelen veriler ekonomimizin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösteriyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 26, 2020
Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi %6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 arttı. Kapasite Kullanım Oranı ise %74,6'dan %74,9'a yükseldi?? pic.twitter.com/CR0aYcmmMS
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