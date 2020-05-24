Bakan Albayrak: İthalatın ihracattaki payı %16,5
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İhracatın içindeki ithalat payının yüzde 16,5 olduğunu açıkladı.
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD), ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasında Türkiye'nin yüzde 16,5 ile en iyi 20 ülke arasında yer aldığını, Almanya, Fransa ve İtalya'dan iyi durumda olduğunu belirtti.
Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İhracatımız ithalata bağımlı yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı. OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye yüzde 16,5 ile en iyi 20'de ve Almanya, Fransa, İtalya'dan iyi durumda. Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz."
”İhracatımız ithalata bağımlı” yaklaşımının temelsiz olduğu ortaya çıktı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 23, 2020
OECD'nin ihracatın içindeki ithalat payı araştırmasına göre Türkiye %16.5 ile en iyi 20’de ve Almanya, Fransa, İtalya‘dan iyi durumda.
Yerlileştirme ve üretim desteklerimizle bu oranı daha da düşüreceğiz. pic.twitter.com/HXt355sYGs
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