Bakan Albayrak: "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" dedi.

DHA
28 Temmuz 2020 Salı, 19:43
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek " ifadelerini kullandı.




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