Bakan Albayrak'tan 'müjde' paylaşımı

21 Ağustos 2020 Cuma, 11:36

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,

Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!

#MüjdelerOlsun"