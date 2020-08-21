Bakan Albayrak'tan 'müjde' paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde' öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,
Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!
#MüjdelerOlsun"
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